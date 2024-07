"Wissenschaft im Brennpunkt" empfiehlt

Podcast "130 Liter – Streit ums Trinkwasser"

Intel will in Magdeburg die größte Chipfabrik Europas bauen. Um das Unternehmen mit genügend Wasser zu versorgen, gibt es einen Plan – doch der gefällt nicht jedem. Droht ein Streit ums Wasser ähnlich wie bei Tesla in Brandenburg?

Roon, Anastasija; Ottersbach, Niklas | 15. Juli 2024, 16:35 Uhr