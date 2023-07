Frauen-Fußball-WM

Im ersten WM-Spiel setzte sich Co-Gastgeber Neuseeland mit 1:0 gegen Norwegen durch. Den Siegtreffer erzielte Hannah Wilkinson in der 48. Minute.In der zweiten WM-Begegnung des Tages besiegte Australien die irische Auswahl ebenfalls mit 1:0. Das Spiel fand in Sydney statt. Das Turnier dauert bis zum 20. August. Die deutschen Frauen treffen am Montag (Anpfiff: 10.30 Uhr MESZ) in der australischen Stadt Melbourne auf Marokko. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind Kolumbien (30. Juli, 11.30 Uhr) und Südkorea (3. August, 12 Uhr). Die FIFA hat einen detaillierten Spielplan veröffentlicht.