Bundesnetzagentur

Der aktuelle Füllstand von 47 Prozent sei in einem angemessenen Rahmen, teilte die Behörde in ihrem Jahresrückblick für 2025 mit.
Der Gasverbrauch fiel im vergangenen Jahr etwas höher aus als 2024 - bei 864 Terawattstunden, das ist eine Steigerung um 2,2 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 - also der Zeit vor Russlands Angriff auf die Ukraine - seien jedoch weiterhin knapp 13,5 Prozent Gas eingespart worden.
40 Prozent des Gasverbrauchs entfielen im vergangenen Jahr auf Haushalte und Gewerbe, 60 Prozent auf die Industrie.
Wichtigste Lieferländer für Gasimporte waren Norwegen, die Niederlande und Belgien. Über die deutschen LNG-Terminals wurde gut ein Zehntel der Gesamtmenge eingeführt.
Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.