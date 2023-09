75 Jahre Parlamentarischer Rat

Gauck: "Der Staat, die Demokratie - das sind wir, die Bürger"

In Bonn haben Vertreter der deutschen Verfassungsorgane an die Eröffnung des Parlamentarischen Rats vor 75 Jahren und an die Anfänge des Grundgesetzes erinnert. Der frühere Bundespräsident Gauck rief bei dem Festakt dazu auf, sich an der Politik zu beteiligen: "Der Staat, die Demokratie - das sind wir."

01.09.2023