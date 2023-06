Volksaufstand in der DDR

Gauck: "Wünsche mir, dass sich der 17. Juni 1953 fest in das kollektive Gedächtnis der Nation einprägt"

Altbundespräsident Gauck hat dazu aufgerufen, wieder öfter an den Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR zu erinnern. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler sagte im Dlf, auch in den Schulen sollten die Ereignisse vor 70 Jahren öfter thematisiert werden. Sie seien ein wichtiges Beispiel für den Freiheitswillen der Deutschen.

16.06.2023