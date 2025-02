Weidels Hitler-Äußerung

Alice Weidel und Alexander Gauland, beide AfD, im Plenum des Bundestags (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Das sei er natürlich nicht gewesen, sagte Gauland in einer ZDF-Dokumentation. Vielmehr seien die Kommunisten von den Nazis in KZs gesperrt oder umgebracht worden. Weidel hatte unter anderem erklärt, die Nationalsozialisten seien Sozialisten gewesen, was das Wort selbst schon ausdrücke. Später bekräftigte sie ihre Darstellung. Historiker widersprachen dem und warfen Weidel unter anderem den Versuch vor, die Geschichte umzudeuten, um ihre Partei vom Vorwurf des Rechtsextremismus zu befreien.

