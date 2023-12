Threads startet in Europa

Neue Plattform, neues Glück?

In den USA ist Threads so erfolgreich gelauncht wie kein anderes Soziale Medium. Nun startet der Meta-Dienst auch in Europa. Was ihn von Bluesky, Mastodon und X, früher Twitter, unterscheidet und ob Elon Musk die neue Konkurrenz fürchten sollte, erklärt Digitaljournalist und Podcaster Gavin Karlmeier.