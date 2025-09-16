Kampfflugzeuge flogen in der Nacht laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa nahezu ununterbrochen Attacken, begleitet von Artilleriebeschuss. Berichten zufolge drangen daraufhin Panzer in die Stadt ein. Die US-Nachrichtenseite "Axios" zitierte israelische Beamte, es handele sich um den Auftakt einer Bodenoffensive.
Verteidigungsminister Katz sagte wörtlich: "Gaza brennt."
Angehörige der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln warfen Ministerpräsident Netanjahu vor, deren Leben aufs Spiel zu setzen. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf palästinensische Kreise, die Hamas habe Geiseln aus unterirdischen Tunneln geholt und in Häuser und Zelte der Stadt gebracht, um die israelische Armee an Einsätzen in bestimmten Gebieten zu hindern.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.