Gaza Humanitarian Foundation stellt die Arbeit ein. (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Man habe die Mission erfüllt, teilte die Organisation mit. Nach Inkrafttreten der Waffenruhe vor sechs Wochen waren ihre Verteilzentren bereits geschlossen worden. Die USA und Israel hatten die Stiftung gegen internationale Kritik eingesetzt, weil sie angeblich effizienter und ohne Einfluss der Hamas Hilfsgüter verteilen konnte. Die Abläufe an den vier festen Standorten waren jedoch oft chaotisch. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben, als sie zu den Verteilstellen gelangen wollten. Mehrere davon wurden durch israelische Schüsse getötet.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.