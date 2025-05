Die Hilfsgüterverteilung im Gazastreifen geht weiter. (Rizek Abdeljawad / XinHua / dpa / Rizek Abdeljawad)

In einer Mitteilung der Stiftung heißt es, dort sei ohne Zwischenfälle Lebensmittelhilfe aus acht Lastwagen verteilt worden. Bislang habe man an den beiden Stationen mehr als 14.000 Nahrungsmittelpakete ausgegeben.

Gestern hatte es Berichte über Tumulte an dem Verteilungzentrum in Rafah gegeben. Laut UNO wurden durch Schüsse ein Mensch getötet und 48 weitere verletzt. Die Stiftung dementierte diese Angaben. Die israelische Armee hatte mitgeteilt, Soldaten hätten außerhalb des Zentrums Warnschüsse abgegeben. Zugleich hieß es, in Rafah seien neue Lebensmittel angekommen und sollten nun verteilt werden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor gemeldet, die Ausgabe sei gestoppt worden.

