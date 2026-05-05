Die Vorhersage:
Ganz im Nordwesten und Norden heiter bis wolkig. Im Nordosten und Osten abziehender Regen. Im Rest des Landes nach teils freundlichem Beginn im Tagesverlauf gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter. Höchstwerte in der Nordhälfte 12 bis 19, in der Südhälfte 19 bis 25 Grad. Morgen ganz im Norden aufgelockert bewölkt. Sonst verbreitet Regen oder einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Temperaturen 10 bis 23 Grad.
Ganz im Nordwesten und Norden heiter bis wolkig. Im Nordosten und Osten abziehender Regen. Im Rest des Landes nach teils freundlichem Beginn im Tagesverlauf gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter. Höchstwerte in der Nordhälfte 12 bis 19, in der Südhälfte 19 bis 25 Grad. Morgen ganz im Norden aufgelockert bewölkt. Sonst verbreitet Regen oder einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Temperaturen 10 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag bewölkt, vor allem in der Mitte und im Osten örtlich Schauer. 13 bis 17 Grad.
Am Donnerstag bewölkt, vor allem in der Mitte und im Osten örtlich Schauer. 13 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.