Die Vorhersage:
Im Westen Wechsel von sonnigen und wolkigen Abschnitten mit Schauern und kurzen Gewittern. Im Osten abziehender Regen und Auflockerungen. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen von Nordwesten und Westen bis zur Mitte wolkig mit etwas Regen. Abends ganz im Westen teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Im Osten und Süden teils längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Westen bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter. Im Osten und Südosten anfangs noch sonnig. 19 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.