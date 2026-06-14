Die Vorhersage:
Im Norden und Osten wechselnd bewölkt und einige Schauer oder Gewitter. Sonst teils bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte 15 bis 23 Grad, im äußersten Südwesten bis 27 Grad. Morgen vom Norden bis zur Mitte bewölkt, im Nordosten sowie an den Alpen einzelne Schauer. Im Süden sonnig. Temperaturen 16 bis 25 Grad.
Im Norden und Osten wechselnd bewölkt und einige Schauer oder Gewitter. Sonst teils bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte 15 bis 23 Grad, im äußersten Südwesten bis 27 Grad. Morgen vom Norden bis zur Mitte bewölkt, im Nordosten sowie an den Alpen einzelne Schauer. Im Süden sonnig. Temperaturen 16 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag in der Nordhälfte bewölkt, von Westen her Schauer. Im Süden heiter bis wolkig, im Südosten zeitweise Regen. 18 bis 29 Grad.
Am Dienstag in der Nordhälfte bewölkt, von Westen her Schauer. Im Süden heiter bis wolkig, im Südosten zeitweise Regen. 18 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.