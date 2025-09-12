Die Vorhersage:
Nachts verbreitet locker bewölkt, im Nordwesten und Südosten stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tag im Westen bewölkt, später auch im Osten und Südosten. Gebietsweise Schauer oder Gewitter. Temperaturen 15 bis 22 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag Wechsel von Sonne und Schauern, im Osten und Südosten anfangs Regen. 15 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.