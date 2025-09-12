Wetter
Gebietsweise Schauer oder Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Ausläufer atlantischer Tiefs sorgen in einer westlichen Strömung für wechselhaftes und mäßig warmes Wetter.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet locker bewölkt, im Nordwesten und Südosten stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tag im Westen bewölkt, später auch im Osten und Südosten. Gebietsweise Schauer oder Gewitter. Temperaturen 15 bis 22 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag Wechsel von Sonne und Schauern, im Osten und Südosten anfangs Regen. 15 bis 22 Grad.
