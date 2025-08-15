Die Vorhersage:
Vom Westen bis in den Nordosten wechselnd bewölkt, nach anfänglichen Schauern meist trocken. Sonst sonnig, ab dem Mittag einzelne, teils kräftige Gewitter. Höchstwerte 31 bis 37, im Norden 25 bis 31 Grad. Morgen in der Nordhälfte örtlich nur zögerlich auflockernder Hochnebel, im Süden und Südosten wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern. Im Rest des Landes teils sonnig, teils bewölkt. Temperaturen im Norden bis 25, sonst bis 32 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag verbreitet sonnig, im Norden anfangs noch gebietsweise neblig-trüb. 20 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.