Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Orkanböen. Im Nordwesten meist trocken. Höchstwerte 23 bis 30 Grad. Morgen unterschiedlich bewölkt, im Süden und Südosten gebietsweise Schauer und Gewitter. Temperaturen 20 bis 29 Grad.
Wechselnd bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Orkanböen. Im Nordwesten meist trocken. Höchstwerte 23 bis 30 Grad. Morgen unterschiedlich bewölkt, im Süden und Südosten gebietsweise Schauer und Gewitter. Temperaturen 20 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Norden und Osten sowie im Südosten Schauer und Gewitter. Im Westen und Südwesten eher sonnig. 17 bis 25 Grad.
Am Sonntag im Norden und Osten sowie im Südosten Schauer und Gewitter. Im Westen und Südwesten eher sonnig. 17 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.