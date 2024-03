Bevölkerung

In Deutschland werden weniger Babys geboren (Archivbild). (imago / Westend61)

Danach wurden rein rechnerisch 1,36 Kinder pro Frau geboren. Im Jahr 2021 waren es noch 1,57 Kinder. Nach Einschätzung der Wissenschaftler könnte der deutliche Rückgang mit verschiedenen Krisen zusammenhängen. Sie führen unter anderem die Corona-Pandemie an, in der Frauen angesichts der Impfstoff-Thematik eine Schwangerschaft aufgeschoben hätten. Aber auch der Krieg in der Ukraine, die gestiegene Inflation oder der Klimawandel hätten die Menschen verunsichert. Die Forscher betonten, in einer solchen Zeit multipler Krisen setzten viele ihren Kinderwunsch nicht um.

Geburtenrate in anderen Ländern

Die höchste Geburtenrate in der EU hat Frankreich. Sie lag 2023 bei 1,68. Aber auch hier sinkt die Rate. 2010 lag sie noch bei 2,03. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg wurden in Frankreich so wenige Kinder geboren. Frankreichs Präsident Macron will nun reagieren und zum Beispiel das Elterngeld anpassen. Dass Frankreich überhaupt an der Spitze der EU-Länder steht, liegt laut Experten an der Familien-Politik. So sind die Betreuungszeiten von Kitas und an Schulen deutlich besser als in Deutschland. Eltern gehen deshalb sehr schnell wieder arbeiten, ein Kind ist ein kleinerer Einschnitt als hierzulande.

Weltweit gesehen werden die meisten Kinder im afrikanischen Niger geboren. Dort bekommen Frauen im Schnitt 6,66 Kinder. Die niedrigste Geburtenquote wurde 2023 in Hongkong verzeichnet, sie lag bei 0,77 Kindern pro Frau.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.