Gesundheitspolitik

Demnach gibt es zu wenig Personal und zu geringe Bezahlung. Es mangele grundsätzlich an Wertschätzung für die Geburtshilfe in Deutschland, heißt es. Viele machen ihrem Frust in den Sozialen Medien Luft. Im Internet gibt es Aufrufe zu einer Protestwoche von heute an bis zum Muttertag kommenden Sonntag . Täglich sollen Podcasts oder Videos von Schwangeren, Politikern oder bekannten Persönlichkeiten zur Unterstützung der Hebammen etwa auf Instagram veröffentlicht werden.