"Trooping The Colour" in London (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alastair Grant)

An der prunkvollen Zeremonie nehmen Soldaten der britischen Infanterie- und Kavallerie-Regimenter sowie zahlreiche Musikkorps teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Kunstflug der Royal Air Force verfolgen. Der Geburtstag britischer Monarchen wird – unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag – traditionell im Juni gefeiert, weil dann besseres Wetter zu erwarten ist. König Charles wird im November 78 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.