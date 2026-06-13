"Trooping the Colour"
Geburtstagsparade für König Charles III.

In London findet heute die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles den Dritten statt.

    Britische Reiter in roten Uniformen feiern die Parade "Trooping the colour" in London.
    "Trooping The Colour" in London (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alastair Grant)
    An der prunkvollen Zeremonie nehmen Soldaten der britischen Infanterie- und Kavallerie-Regimenter sowie zahlreiche Musikkorps teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Kunstflug der Royal Air Force verfolgen. Der Geburtstag britischer Monarchen wird – unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag – traditionell im Juni gefeiert, weil dann besseres Wetter zu erwarten ist. König Charles wird im November 78 Jahre alt.
    Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.