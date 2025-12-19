Blumen zum Gedenken an die Opfer stecken an einem Geländer vor dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche kamen am Abend rund 200 Vertreter aus Politik und Gesellschaft zu einer ökumenischen Gedenkandacht zusammen. Im Anschluss wurden die Namen der 13 Todesopfer verlesen. Zur Uhrzeit des Anschlags läuteten die Kirchenglocken.

Ein islamistischer Terrorist hatte am 19. Dezember 2016 einen Lkw gekapert und war damit in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. 13 Menschen starben, es gab viele Verletzte. Der Attentäter wurde später auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

20.12.2025