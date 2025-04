NS-Verbrechen

Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Mittelbau-Dora in Thüringen. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

An der Gedenkveranstaltung auf dem ehemaligen Lager-Gelände bei Nordhausen nahm nur noch ein 100-jähriger KZ-Überlebender teil. Die Rede hielt die Enkelin eines KZ-Überlebenden aus der Ukraine.

Im 1943 errichteten KZ mussten rund 60.000 Häftlinge unter unmenschlichsten Bedingungen in einem Stollensystem Raketen und Rüstungsgüter herstellen. Nur etwa jeder dritte Häftling überlebte. Viele starben an den Folgen von Zwangsarbeit, Misshandlungen, Hunger und Kälte. Am 11. April 1945 befreiten US-Truppen das KZ. Die Nazis hatten die meisten Häftlinge kurz vorher auf Todesmärsche getrieben oder getötet.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.