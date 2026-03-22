König Philippe sagte am Denkmal für die Opfer der Anschläge im Europaviertel von Brüssel, man werde niemals vergessen. Er fügte hinzu, man habe weder der Angst noch der Spaltung nachgegeben. Die nationale Gedenkfeier begann heute früh am Flughafen Brüssel-Zaventem, einem der Anschlagsorte. Sie wurde am zweiten Anschlagsort, der U-Bahnstation Maelbeek, fortgesetzt.
Am Morgen des 22. März 2016 hatten Attentäter der Terrormiliz IS insgesamt 32 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Die noch lebenden Täter sitzen lange Haftstrafen ab.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.