Heute werden Gedenkfeiern zum 15. Jahrestag der Terroranschläge von Utøya und Oslo begangen. (Frederik Ringnes / NTB / dpa / Frederik Ringnes)

An der Gedenkstätte im Osloer Regierungsviertel wurden die Namen der Getöteten verlesen. Ministerpräsident Støre und der Vorsitzende der Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokraten, Skjervø, legten Kränze nieder. Skjervø hatte das Massaker auf Utøya selbst überlebt.

Am 22. Juli 2011 hatte der Rechtsterrorist Breivik eine Autobombe im Regierungsviertel der norwegischen Hauptstadt gezündet und dabei acht Menschen getötet. Danach fuhr er auf die Insel Utøya. Dort gab er sich als Polizist aus und eröffnete das Feuer auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des jährlichen Sommerlagers der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. 69 Menschen, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, starben.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.