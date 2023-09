Hinterbliebene gedenken der Opfer. (Yuki Iwamura / AP / dpa)

Bei einer Gedenkfeier in New York lasen Angehörige wie jedes Jahr die Namen der rund 3.000 Menschen vor, die vor 22 Jahren bei den Anschlägen ums Leben gekommen waren. Islamistische Terroristen hatten drei Flugzeuge entführt und sie in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab.

US-Präsident Biden ist auf der Rückreise vom G20-Gipfel in Indien. Er will im Bundesstaat Alaska einen Zwischenstopp machen und dort eine Gedenkrede halten.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.