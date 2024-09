Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September in den USA (Yuki Iwamura/AP/dpa)

In New York lasen Angehörige im Beisein von US-Präsident Biden und Vize-Präsidentin Harris die Namen der rund 3.000 Todesopfer vor. Zudem gab es Glockenschläge und eine Schweigeminute. Auch am Pentagon in Washington und in Pennsylvania fanden Gedenkfeiern statt.

Islamistische Terroristen hatten heute vor 23 Jahren Flugzeuge entführt und sie in beide Türme des World Trade Centers in New York und das Pentagon in Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab.

