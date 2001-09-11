Terroranschlag

Gedenkfeier zum 24. Jahrestag des 11. September auf dem 9/11 Memorial Plaza in Lower Manhattan (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Niyi Fote)

Am Abend sollten zahlreiche Gebäude in New York blau leuchten und zwei blaue Lichtsäulen in den Himmel über der Metropole ragen - nahe der Stelle, wo einst die Türme des World Trade Center standen.

US-Präsident Trump und First Lady Melania zeigten sich bei einem Gedenktreffen am Pentagon. In den Jahren nach 9/11 sei eine unmissverständliche Botschaft ausgesandt worden, sagte Trump in seiner Rede: "Wer Amerika angreift, den werde man jagen und überall auf der Welt finden". Deshalb habe man auch das Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umbenannt.

Terroristen entführten am 11. September 2001 vier Flugzeuge

Bei dem bislang schwersten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus waren am 11. September 2001 rund 3.000 Menschen getötet worden. Dschihadisten hatten damals vier Flugzeuge gekapert. Nachdem sie American-Airlines-Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers gesteuert hatten, flog kurze Zeit später ein weiteres Flugzeug in den Südturm.

American-Airlines-Flug 77 lenkten die Angreifer in das Verteidigungsministerium nahe Washington. Eine vierte Maschine stürzte in Shanksville in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten. Welches Ziel die Entführer mit der vierten Maschine hatten, ist bis heute unklar. Auch in Shanksville wurde mit einer Gedenkveranstaltung an die Opfer erinnert.

Die USA waren nach den Anschlägen vom 11. September in den "Krieg gegen den Terror" gezogen. Dem Einmarsch in Afghanistan folgte 2003 der Krieg im Irak, dessen Auswirkungen letztlich auch die Gründung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begünstigten. Der Drahtzieher der Anschläge, Osama bin Laden, war 2011 nach langer Suche von US-Spezialeinheiten getötet worden.

