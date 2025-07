Erinnerung an die Opfer des Massakers von Srebrenica (Armin Durgut/AP/dpa)

Tausende Menschen begannen im ostbosnischen Dorf Nezuk den 100 Kilometer langen Weg in Richtung Srebrenica, wo bosnisch-serbische Milizen im Juli 1995 Schätzungen zufolge etwa 8.000 muslimische Männer und Jungen töteten. Das Massaker gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Marsch endet am 11. Juli, dem Internationalen Gedenktag für den Völkermord von Srebrenica.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.