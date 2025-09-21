Arizona
Gedenken an ermordeten extrem rechten Aktivisten Kirk

In den USA wird in großem Stil an den ermordeten extrem rechten Aktivisten Kirk erinnert.

    Eine in dunklen Farben gehaltene Bühne mit großen US-Flaggen-Bannern und Bildern von Kirk und dessen Frau
    Die Bühne für das Gedenken an Charlie Kirk im Stadion von Glendale (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ross D. Franklin)
    Der 31-Jährige war vor anderthalb Wochen auf einer Veranstaltung in Utah erschossen worden. Für die Trauerfeier wurde das Football-Stadion von Glendale im Bundestaat Arizona gemietet. Es fasst bis zu 73.000 Zuschauer.
    Neben Kirks Witwe werden auch Präsident Trump und sein Stellvertreter Vance Reden halten. Zudem treten Prediger und Musiker aus dem evangelikalen Spektrum auf.
    Kirk war einer der bekanntesten Unterstützer Trumps und Vertreter extrem rechter Positionen, die zum Teil als rassistisch, homophob und sexistisch bewertet wurden.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.