Der 31-Jährige war vor anderthalb Wochen auf einer Veranstaltung in Utah erschossen worden. Für die Trauerfeier wurde das Football-Stadion von Glendale im Bundestaat Arizona gemietet. Es fasst bis zu 73.000 Zuschauer.
Neben Kirks Witwe werden auch Präsident Trump und sein Stellvertreter Vance Reden halten. Zudem treten Prediger und Musiker aus dem evangelikalen Spektrum auf.
Kirk war einer der bekanntesten Unterstützer Trumps und Vertreter extrem rechter Positionen, die zum Teil als rassistisch, homophob und sexistisch bewertet wurden.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.