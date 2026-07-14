Das Ahrtal war bei der Flutkatastrophe 2021 besonders betroffen. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Bundespräsident Steinmeier und der rheinland-pfälzische Regierungschef Schnieder legen im Ahrtal einen Kranz nieder. Am Abend wird Bundeskanzler Merz in Bad Neuenahr-Ahrweiler erwartet. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren in den beiden Bundesländern nach starken Regenfällen mehrere Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Besonders betroffen waren das Ahrtal, mehrere Regionen in der Eifel, die Städte Hagen und Wuppertal sowie der Kreis Euskirchen und der Rhein-Sieg-Kreis. In Erftstadt stürzte eine Kiesgrube ein, durch den Erdrutsch kippten mehrere Häuser in die Fluten. Insgesamt kamen mindestens 185 Menschen ums Leben.

Todesopfer gab es damals auch in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.