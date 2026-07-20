Bundesbildungsministerin Prien (CDU) während einer Gedenkveranstaltung der Bundesregierung im Ehrenhof des Bendlerblock (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Der Vorsitzende der Stiftung "20. Juli 1944", von Steinau-Steinrück, rief im Ehrenhof des Bendlerblocks dazu auf, napolitischen Zeiten vermutlich nicht einmal auf der Straße gegrüßt hätten. Bundesbildungsministerin ch dem Vorbild des Widerstands Gräben zu überwinden, die vermeintlich trennten. Die Gegnerschaft zu Hitler habe Menschen geeint, die sich in normalen Prien sprach ebenfalls von der besonderen Bedeutung des Widerstands. Er sei nicht nur vom Mut einzelner Personen getragen worden, sondern von Gruppen aus unterschiedlichen Milieus mit gemeinsamen Werten.

Am 20. Juli 1944 versuchte eine Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Adolf Hitler zu töten. Der Staatsstreich misslang. Stauffenberg und seine Mitstreiter wurden einen Tag später im Bendlerblock erschossen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.