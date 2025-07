Claus Schenk Graf von Stauffenberg (links) und Albrecht Ritter Mertz (rechts) - Fotos in der Dauerausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand (imago stock&people)

Bei der zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee werden nach einem Totengedenken Kränze niedergelegt. Zu den Gästen gehören unter anderem Bundesjustizministerin Hubig, Berlins Regierender Bürgermeister Wegner und der Schauspieler Matthias Brandt, Sohn des früheren Bundeskanzlers, der eine Rede hält. Am 20. Juli 1944 hatte eine Widerstandsgruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler im Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen zu töten. Auch ein anschließender Putschversuch in Berlin scheiterte.

