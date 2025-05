Polizisten bei einer öffentlichen Trauerfeier für den getöteten Polizisten Rouven Laur (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Auch ein Jahr nach der schrecklichen Terrortat säßen der Schock und der Schmerz über den gewaltsamen Tod eines viel zu früh verstorbenen Menschen tief, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Der Polizeibeamte habe andere Menschen schützen wollen und dafür mit seinem Leben bezahlt. Am Nachmittag findet im Beisein von Bundesinnenminister Dobrindt in Mannheim eine Gedenkveranstaltung statt.

Der Polizeihauptkommissar war auf dem Marktplatz in Mannheim von einem 25-jährigen Afghanen mit einem Messer angegriffen worden. Zuvor hatte der Täter mehrere Menschen am Stand einer islamkritischen Bürgerbewegung verletzt. Das Verfahren gegen ihn läuft seit Februar am Oberlandesgericht Stuttgart.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.