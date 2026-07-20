Unter anderem werden Bundesbildungsministerin Prien sowie Berlins Kultursenator Evers (beide CDU) im Ehrenhof des Bendlerblocks erwartet. Dort waren der NS-Widerstandskämpfer Claus Schenk Graf von Stauffenberg und die drei Mitstreiter General Friedrich Olbricht, Oberst Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Oberleutnant Werner von Haeften in der Nacht auf den 21. Juli 1944 erschossen worden. Einige Stunden zuvor hatte Stauffenberg im sogenannten Führerhauptquartier eine Tasche mit einer Sprengladung platziert. Vier Personen starben, Hitler überlebte das Attentat.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.