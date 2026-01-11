Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Nach Angaben der Polizei nehmen etwa 5.000 Menschen teil. Ein Demonstrationszug führt vom Frankfurter Tor zur Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant. Auch die Vorsitzenden der Linken, Schwerdtner und van Aken, wollten daran teilnehmen. Der Verlauf der Kundgebung sei bisher friedlich. In den vergangenen Jahren war es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.

Luxemburg und Liebknecht waren kurz nach dem Spartakusaufstand am 15. Januar 1919 von Mitgliedern einer Bürgerwehr festgesetzt worden. Beide wurden verhört und anschließend erschossen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.