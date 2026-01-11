Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Nach Angaben der Polizei nahmen rund 8.500 Menschen teil. Anders als in den Vorjahren habe es bisher keine Ausschreitungen gegeben. Vereinzelt sei Pyrotechnik abgebrannt worden. Die Polizei war mit rund 500 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Demonstrationszug führte vom Frankfurter Tor zur Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Die Vorsitzenden der Linken, Schwerdtner und van Aken, legten an der Gedenkstätte rote Nelken nieder.

Luxemburg und Liebknecht waren kurz nach dem Spartakusaufstand am 15. Januar 1919 von Mitgliedern einer Bürgerwehr festgesetzt worden. Beide wurden verhört und anschließend erschossen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.