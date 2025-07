Londons Bürgermeister Sadiq Khan (l.) und der britische Premierminister Keir Starmer legen einen Kranz am 7/7-Memorial im Hyde Park nieder. (Stefan Rousseau / PA / AP / dpa / Stefan Rousseau)

Premierminister Starmer und Londons Bürgermeister Khan legten am Morgen Kränze an der Gedenkstätte im Hyde Park nieder. Am 7. Juli 2005 wurden bei Selbstmordattentaten in U-Bahnen und Bussen in London mehr als 50 Menschen getötet. Hunderte weitere wurden verletzt. Zu den Anschlägen bekannte sich das Terrornetzwerk Al-Kaida.

Starmer sagte, die Attentäter seien mit ihrem Versuch gescheitert, das Land zu spalten.

In der britischen Hauptstadt sind anlässlich des Jahrestages zahlreiche Veranstaltungen geplant. Auch Mitglieder der königlichen Familie werden zum gemeinsamen Gedenken mit Rettungskräften, Überlebenden und Hinterbliebenen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.