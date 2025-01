80 Jahre nach Auschwitz-Befreiung

Gedenken an Opfer des NS-Vernichtungslagers

80 Jahre nach der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau erinnern Überlebende und Politiker aus aller Welt an die dort verübten Gräueltaten. An der zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte in Polen nehmen zur Stunde dutzende Staats- und Regierungschefs sowie rund 50 frühere Insassen des Vernichtungslagers teil.