80 Jahre nach Auschwitz-Befreiung

Steinmeier erklärte bei der zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte in Polen, die NS-Verbrechen seien Teil der deutschen Geschichte und damit auch Teil der deutschen Identität. Der polnische Ministerpräsident Duda hatte zuvor betont, die Polen seien heute die Hüter der Erinnerung. Der ukrainische Präsident Selenskyj - selbst jüdischer Abstammung - erklärte, es liege an jedem Einzelnen, zu verhindern, dass das Böse auf der Welt gewinne.

Auschwitz-Überlebende warnen vor erstarkendem Antisemitismus

Mehrere Auschwitz-Überlebende warnten vor neuen Gefahren. Tova Friedman erklärte, es gebe einen grassierenden Antisemitismus, der sich unter den Nationen ausbreite. Leon Weintraub appellierte an die Jugend, tolerant und wachsam zu sein. Der Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Turski, forderte die Politik auf, gegen Antisemitismus und die Leugnung des Holocausts vorzugehen.

Im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden zwischen 1940 und 1945 mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet, die meisten von ihnen Juden. Die Rote Armee hatte das Lager am 27. Januar 1945 befreit. Weltweit wird an diesem Tag der Opfer des Holocaust gedacht.

