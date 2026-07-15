10. Jahrestag

Die Toten sowie die Ersthelfer jenes Abends seien "für immer in unser kollektives Gedächtnis eingegangen", sagte er bei der offiziellen Gedenkfeier. Neben Macron nahmen auch seine beiden Vorgänger Hollande und Sarkozy daran teil.
Am 14. Juli 2016 hatte ein Attentäter nach Ende des Feuerwerks zum Nationalfeiertag einen Lkw durch die Menschenmenge auf der Strandpromenade gesteuert. Er fuhr absichtlich Zickzack, um möglichst viele zu töten und zu verletzen. 86 Menschen starben, mehr als 400 wurden verletzt. Die Polizei erschoss den Angreifer am Tatort.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.