Russland

Gedenken an Opfer politischer Repressionen

In Russland ist an die Opfer stalinistischer Verbrechen erinnert worden. Zahlreiche Menschen nahmen in Moskau an einer Veranstaltung teil, bei der die Namen von Hingerichteten verlesen wurden, wie russische Medien berichteten. Mehrere Botschafter westlicher Staaten legten Blumenkränze nieder.

29.10.2023