Indischer Ozean

Gedenken an Tsunami-Opfer von 2004

20 Jahre nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean hat das Gedenken an die mehr als 220.000 Todesopfer begonnen. Den Auftakt zu einer Reihe von Gedenkfeiern in Asien machte die indonesische Stadt Banda Aceh. Bei der Zeremonie in einer Moschee ertönte eine dreiminütige Sirene - genau zu dem Zeitpunkt, als ein schweres Erdbeben am 26. Dezember 2004 die Tsunami-Wellen auslöste.