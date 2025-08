Gedenken in Warschau (IMAGO / NurPhoto / Aleksander Kalka)

Um 17 Uhr ertönten zur Erinnerung Sirenen. Busse, Straßenbahnen und Autos blieben stehen. Die Menschen hielten inne.

Die Kämpfe in der polnischen Hauptstadt im Jahr 1944 dauerten 63 Tage an. Wehrmacht und SS schlugen den Aufstand nieder und verübten ein Massaker an der Zivilbevölkerung. Die Stadt wurde danach systematisch zerstört.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.