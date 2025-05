Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht in der Gedenkstunde zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs im Bundestag. (Kay Nietfeld/dpa)

Freiheit sei nicht für alle Zeiten garantiert. Steinmeier verwies auf einen doppelten Epochenbruch, nämlich den Angriffskrieg Russlands und den Wertebruch der USA.

Steinmeier sprach den Alliierten den tiefen Dank Deutschlands für die Befreiung vom NS-Regime aus. Der Dank gelte Amerikanern, Briten und Franzosen, und man vergesse auch den Beitrag der Roten Armee nicht. Gerade deshalb trete man aber den heutigen Geschichtslügen des Kremls entschieden entgegen.

Zu der Feierstunde waren unter anderem Holocaust-Überlebende und die in Deutschland vertretenen Diplomaten mit Ausnahme von Russland und Belarus eingeladen.

Zuvor hatten Steinmeier und Bundeskanzler Merz an der Neuen Wache in Berlin Kränze niedergelegt. Begonnen hatten die zentralen Feiern mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Auch an anderen Orten in Deutschland wird heute der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht, unter anderem in Landtagen und an Gedenkstätten.

Der Zweite Weltkrieg endete in Europa am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht.

