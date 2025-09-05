Saarbrücken

Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD sagte, das ganze Saarland sei wegen des gewaltsamen Tods des 34-Jährigen immer noch fassungslos. Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, sprach von einem schrecklichen Verbrechen und sinnloser Gewalt. Wer Polizisten angreife, greife die Gesellschaft an.
Der Polizist war am 21. August in Völklingen erschossen worden, als mehrere Beamte versuchten, einen 18-Jährigen nach einem Raubüberfall zu stellen.
