ist mit einer Gedenkfeier an die Opfer erinnert worden.
An der Veranstaltung nahmen neben Thüringens Innenminister Maier auch zwei Holocaust-Überlebende teil. Der Leipziger Musiker Krumbiegel rief in seiner Rede zum Schutz der Demokratie auf. Gedenkstättenleiter Froese beklagte, dass Initiativen gegen Rechtsextremismus nur unzureichend finanziert würden.
Das KZ Mittelbau-Dora in Thüringen wurde im August 1943 zunächst als Außenlager des KZ Buchenwald eingerichtet. Insgesamt waren dort etwa 60.000 Menschen inhaftiert. Mindestens 20.000 von ihnen starben.
Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.