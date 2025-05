Mannheim

Gedenkfeier für getöteten Polizisten Rouven Laur hat begonnen

In Mannheim wird in einer Gedenkveranstaltung an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Rouven Laur erinnert. Der Polizeihauptkommissar war auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Afghanen mit einem Messer angegriffen worden. Zuvor hatte der Täter mehrere Menschen am Stand einer islamkritischen Bürgerbewegung verletzt.