Verstorbene Holocaust-Überlebende

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht während einer Gedenkfeier für Margot Friedländer. (Lisi Niesner / Reuters / Pool / dpa)

"Ein Gefühl der Leere begleitet uns seit ihrem Tod, seit dem 9. Mai. Sie fehlt uns. Wir vermissen sie“, sagte das deutsche Staatsoberhaupt in seiner Rede, in der er die Stationen von Friedländers Leben nachzeichnete: „Sie wollte uns bewahren, davor bewahren, dass solch ein Menschheitsverbrechen wieder geschieht.“ Berlins Regierender Bürgermeister Wegner sprach ein Grußwort. Ein weiterer Redner war der Hamburger Lehrer Hèdi Bouden, Gewinner des Margot Friedländer Persönlichkeitspreises 2024.

Eingeladen zu der Gedenkfeier waren langjährige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Freundinnen und Freunde Friedländers sowie weitere Preisträgerinnen und Preisträger des nach ihr benannten Preises. Die Berliner Ehrenbürgerin war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben und am 15. Mai auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee beigesetzt worden.

Die Margot-Friedländer-Stiftung als Veranstalterin des Gedenkens wurde im Jahr 2023 von der Holocaust-Überlebenden gegründet. Sie wollte damit die Fortführung ihres Lebenswerks gewährleisten. Schirmherr der Stiftung ist der Bundespräsident.

Die 1921 in Berlin geborene Margot Friedländer war als Jüdin in der NS-Zeit in das KZ Theresienstadt verschleppt worden. Sie emigrierte später in die USA und kam mit 88 Jahren zurück nach Berlin.

