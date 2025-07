Holocaust-Überlebende

Margot Friedländer ist am 9. Mai gestorben (Archivbild). (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Die Gedenkrede wird Bundespräsident Steinmeier halten. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner wird ein Grußwort sprechen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg überträgt die Trauerfeier live im Fernsehen.

Friedländer starb am 9. Mai im Alter von 103 Jahren. Sie war in der NS-Zeit in das KZ Theresienstadt verschleppt worden und emigrierte später in die USA. Im Alter von 88 Jahren kehrte Friedländer zurück nach Berlin. Sie engagierte sich für Demokratie sowie gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.