Niederlande

Enschede gedenkt der Feuerwerkskatastrophe vor 25 Jahren. (picture alliance / ANP / Vincent Jannink)

Bei dem Unglück starben 23 Menschen, es gab fast 1.000 Verletzte. Der Stadtteil Roombeek wurde durch die Detonation von rund 177 Tonnen Feuerwerkskörpern und die Druckwellen komplett zerstört. Am Denkmal für die Toten erinnerte Bürgermeister Bleker an die Verwüstung, aber auch an den anschließenden Wiederaufbau des Viertels als Zeichen der Hoffnung. Wie es zu dem Brand in dem Feuerwerklager kommen konnte und wer verantwortlich ist für die schlimmste Katastrophe in den Niederlanden seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ist nicht umfassend geklärt. Damals waren zwei Manager wegen der Nichteinhaltung von Sicherheitsvorkehrungen zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

